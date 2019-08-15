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Эксперт оценил слова Болтона о краже Россией гиперзвуковых технологий

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Военный эксперт Виктор Мураховский прокомментировал слова помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о якобы краже Россией американских технологий для создания гиперзвукового оружия. По словам специалиста, оригинальные отечественные проекты подобного рода получили развитие еще в 1970-х годах прошлого века.

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«Публично эти разработки были озвучены президентом РФ недавно, но начинались они в 1970-е годы прошлого века. И велись эти работы не только в военных целях, но и в целях освоения космоса», — цитирует эксперта ТАСС 15 августа.

В качестве примера Мураховский привел орбитальный ракетоплан «Буран», который при запуске в атмосферу летит на гиперзвуковой скорости (несколько километров в секунду). По словам специалиста, для его создания «надо было разработать целый шлейф гиперзвуковых технологий».

Ранее слова помощника президента США «Известиям» прокомментировал директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. По словам эксперта, таким образом в США развивают антироссийскую риторику, в которой Россия показана агрессором, вновь угрожающим планете, но уже не ядерной, а «гиперзвуковой дубинкой».

Заявление о краже Россией гиперзвуковых технологий Болтон сделал, комментируя инцидент под Северодвинском, когда на военном полигоне произошел взрыв. Он добавил, что ему якобы известно больше, чем он может сказать, а сама ситуация является примером того, как Россия разрабатывает средства доставки ядерного оружия.

Инцидент также прокомментировал президент США Дональд Трамп. 13 августа он написал, что Соединенные Штаты «многому научились» после взрыва на полигоне в Архангельской области.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что российские разработки в области вооружений в настоящее время значительно опережают уровень, которого удалось достичь другим государствам.

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