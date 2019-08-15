Прямой эфир

Великобритания запретила экспорт подводных аппаратов в Россию

0
Фото: РИА Новости/Алекс Макнотон
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Великобритания ввела запрет на поставки подводных погружаемых аппаратов в Россию. Ограничения коснутся готовой продукции, программного обеспечения и технологий, сообщается на сайте британского управления по контролю за экспортом.

Спаси и подними: военные водолазы будут выручать экипажи подлодок
В Севастополе создали специальный центр ВМФ

Такое решение в Лондоне объяснили якобы способностью Москвы получить доступ к подводным кабелям и повредить их.

«Эти действия представляют угрозу для национальной безопасности Британии, а введенные ограничения должны ослабить риски», — говорится в тексте.

Как отмечает «РИА Новости», у России действительно есть возможность повредить глубоководные коммуникации, пролегающие по дну Атлантического океана. При этом заявления о том, что Москва и правда планирует это сделать, — плод воображения британского Генштаба, считают эксперты.

В апреле немецкое издание Stern выразило беспокойство из-за новой российской подводной лодки «Белгород». Сообщалось, что эта субмарина может взять на борт подлодки меньших размеров, а также российские торпеды «Посейдон», которые издание прозвало торпедами Судного дня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Британские СМИ окрестили героем посадившего самолет в поле летчика
Более половины британцев поддержали планы Джонсона по Brexit

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019