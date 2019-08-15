Великобритания запретила экспорт подводных аппаратов в Россию

Великобритания ввела запрет на поставки подводных погружаемых аппаратов в Россию. Ограничения коснутся готовой продукции, программного обеспечения и технологий, сообщается на сайте британского управления по контролю за экспортом.

Такое решение в Лондоне объяснили якобы способностью Москвы получить доступ к подводным кабелям и повредить их.

«Эти действия представляют угрозу для национальной безопасности Британии, а введенные ограничения должны ослабить риски», — говорится в тексте.

Как отмечает «РИА Новости», у России действительно есть возможность повредить глубоководные коммуникации, пролегающие по дну Атлантического океана. При этом заявления о том, что Москва и правда планирует это сделать, — плод воображения британского Генштаба, считают эксперты.

В апреле немецкое издание Stern выразило беспокойство из-за новой российской подводной лодки «Белгород». Сообщалось, что эта субмарина может взять на борт подлодки меньших размеров, а также российские торпеды «Посейдон», которые издание прозвало торпедами Судного дня.