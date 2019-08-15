Три человека пострадали при наезде такси на остановку в Москве

В центре Москвы автомобиль такси врезался в автобусную остановку. По предварительным данным, пострадали три человека, их состояние не уточняется.

Инцидент произошел на Старой площади, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Как рассказали «РИА Новости» в пресс-службе ГИБДД, пострадали водитель и два пассажира такси. Их осматривают медики.

Ранее в августе в подмосковном Долгопрудном автобус наехал на людей, стоявших на остановке. Два человека скончались на месте, еще двое пострадали. По предварительным данным, причиной стал эпилептический припадок у водителя.