Проект «Поезд на пленэр» начинается в Самаре

В Самару 17 августа прибудет «Поезд на пленэр». Новый межрегиональный культурно-туристический проект запустили на Куйбышевской магистрали.

На платформе железнодорожного вокзала Самары торжественно встретят профессиональных художников и творческих путешественников из Пензы, Уфы, Оренбурга, Казани, Ярославля, Орска и Москвы, отмечает НИА «Самара».

Напомним, в конце года в ГМИИ им. А.С. Пушкина к 100-летию «Баухауса» представят выставку, рассказывающую о судьбе немецкого художника Оскара Шлеммера.