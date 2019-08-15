Прямой эфир

Проект «Поезд на пленэр» начинается в Самаре

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Самару 17 августа прибудет «Поезд на пленэр». Новый межрегиональный культурно-туристический проект запустили на Куйбышевской магистрали.

На платформе железнодорожного вокзала Самары торжественно встретят профессиональных художников и творческих путешественников из Пензы, Уфы, Оренбурга, Казани, Ярославля, Орска и Москвы, отмечает НИА «Самара».

Напомним, в конце года в ГМИИ им. А.С. Пушкина к 100-летию «Баухауса» представят выставку, рассказывающую о судьбе немецкого художника Оскара Шлеммера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сияние искусственного разума: роботы стали произведениями искусства
Выставка ГЦСИ «Интерфейс происходящего» демонстрирует технологический подход к творчеству
В США умер известный художник комиксов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019