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В отношении ранившего полицейского в Химках мужчины возбудили дело

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения на сотрудника полиции в Химках. Об этом сообщили в четверг, 15 августа, в пресс-службе Главного следственного управления ведомства по Московской области.

Дело возбуждено в отношении 25-летнего жителя Вологды по статье УК «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Проводятся следственные действия по сбору и закреплению доказательной базы. «В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения», — цитирует агентство городских новостей «Москва» представителя пресс-службы.

По информации следствия, сотрудники патрульно-постовой службы УВД по САО Москвы во время патрулирования улицы Левобережная заметили в ночь на четверг в лесу двух мужчин с фонарями. Они попытались скрыться, однако полицейские перебежали через мост и догнали неизвестных уже в Химках, пишет РИАМО.

Один из преследуемых достал нож и ранил сотрудника правоохранительных органов в живот. После этого обоих мужчин задержали. Пострадавший полицейский был госпитализирован.

В ходе осмотра автомобиля задержанных была обнаружена курительная смесь. Выяснилось, что они собирались сделать закладки с наркотиками.

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