Москва и Петербург стали самыми желанными городами для жизни

Среди городов, в которых россияне хотят купить квартиру, лидируют Москва и Санкт-Петербург. Жилье в них искали в 1,5 раза чаще, чем в занявшей третье место Казани, говорится в исследовании сервиса объявлений «Авито».

В целом, россияне начали более активно интересоваться квартирами — за год спрос вырос в 22 из 23 российских городов, говорится в сообщении, поступившем в «Известия». Больше всего искали жилье в Ижевске (на 16,4% интенсивнее), Тюмени (на 16,1%) и Омске (13%).

За последний год жилье подорожало по всей России. В 15 из 23 городов, где проводилось исследование, рост цены был заметнее, чем в целом по России. Особенно сильно — в Казани (14,3%) и Санкт-Петербурге (11,3%), которые, несмотря на это, вошли в топ-3 по привлекательности. Также в первую пятерку по росту цены попали Тюмень (11%), Новосибирск (9,9%) и Иркутск (9,7%). Наиболее доступным оказалось жилье в Челябинске: за год цена выросла только на 2,8% и составила 39 726 рублей за квадратный метр.