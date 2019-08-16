Прямой эфир

Москва и Петербург стали самыми желанными городами для жизни

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Среди городов, в которых россияне хотят купить квартиру, лидируют Москва и Санкт-Петербург. Жилье в них искали в 1,5 раза чаще, чем в занявшей третье место Казани, говорится в исследовании сервиса объявлений «Авито».

В целом, россияне начали более активно интересоваться квартирами — за год спрос вырос в 22 из 23 российских городов, говорится в сообщении, поступившем в «Известия». Больше всего искали жилье в Ижевске (на 16,4% интенсивнее), Тюмени (на 16,1%) и Омске (13%).

За последний год жилье подорожало по всей России. В 15 из 23 городов, где проводилось исследование, рост цены был заметнее, чем в целом по России. Особенно сильно — в Казани (14,3%) и Санкт-Петербурге (11,3%), которые, несмотря на это, вошли в топ-3 по привлекательности. Также в первую пятерку по росту цены попали Тюмень (11%), Новосибирск (9,9%) и Иркутск (9,7%). Наиболее доступным оказалось жилье в Челябинске: за год цена выросла только на 2,8% и составила 39 726 рублей за квадратный метр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Борьбу с точечной застройкой начнут во Владивостоке в 2020 году
В МФК «Искра-Парк» появятся «умные апартаменты»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019