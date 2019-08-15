Хоккеист Терещенко подписал просмотровый контракт с минским «Динамо»

Нападающий Алексей Терещенко подписал с минским ХК «Динамо» просмотровый контракт. Об этом 15 августа сообщается на сайте команды.

38-летний хоккеист играл за минское «Динамо» в сезоне-2018/19. Он провел за команду 30 матчей, в которых заработал 16 очков в регулярном чемпионате.

Как уточняет «Спорт-Экспресс», Терещенко выступал за московское «Динамо», «Ак Барс», «Салават Юлаев». Также спортсмен трижды становился чемпионом мира в составе сборной России.

Просмотровые контракты заключаются с хоккеистами перед сезоном сроком на два месяца. Делается это для того, чтобы посмотреть на игру спортсмена до того, как подписать с ними годовое соглашение.

В июне петербургский хоккейный клуб СКА подписал однолетнее соглашение с финским хоккеистом Йори Лехтерей.