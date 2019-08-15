МИД обвинил США в попытках уклониться от продления ДСНВ

Соединенные Штаты целенаправленно изобретают предлоги для того, чтобы уклониться от продления Договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), заявил в четверг, 15 августа, глава департамента МИД России по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков.

Так, в ведомстве назвали «несостоятельной» увязку Вашингтоном темы продления договора с испытанием Москвой сверхзвуковых крылатых ракет, в частности с ЧП на военном полигоне в Архангельской области, где во время теста произошел взрыв.

По мнению дипломата, подобными заявлениями американская сторона ищет предлоги для того, чтобы уклониться от пролонгации соглашения и «обрести полную свободу для наращивания своих ядерных арсеналов в ущерб стратегической стабильности и международной безопасности».

«Различного рода «увязки» и «сомнения» в отношении продления ДСНВ выглядят как свидетельство нежелания американцев исправлять собственные огрехи в работе по реализации положений договора» — приводит слова Ермакова «РИА Новости».

Представитель МИД РФ заявил, что Москва продолжит добиваться выполнения Соединенными Штатами взятых на себя в рамках договора обязательств и готова заниматься вопросами, связанными с продлением ДСНВ. Пролонгация соглашения позволит не допустить окончательной деградации ситуации в сфере стратегической стабильности, добавил дипломат.

Договор СНВ-3 был подписан в 2010 году. Он остается единственным действующим соглашением между Россией и США об ограничении вооружений. Срок действия соглашения истекает в 2021 году.

В начале мая 2019 года председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Элиот Энгел и ведущий республиканец в комитете Майкл Маккол представили законопроект о продлении данного соглашения до февраля 2026 года. В конце того же месяца помощник американского лидера Тим Моррисон сообщил, что президент Дональд Трамп примет решение о продлении Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений в 2020 году.

6 июня российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва не будет продлевать СНВ-3, если этого никто не хочет. Глава государства отметил, что Россия обогнала конкурентов по созданию систем гиперзвукового оружия и может обеспечить безопасность на длительную историческую перспективу.