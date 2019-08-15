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В президентской комиссии отметили мастерство и мужество пилотов А321

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник высоко оценил мастерство и мужество экипажа самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», сумевшего посадить лайнер на кукурузное поле в Подмосковье без жертв. Об этом в четверг, 15 августа, пишет НСН.

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«Диаметр входного направляющего аппарата у двигателя очень огромен, достигает 3 м. Если стая птиц, она попадает сразу в компрессор, забивает настолько этот компрессор и входные направляющие аппараты, что происходит полный отказ двигателя, пожар как правило, помпаж двигателя, потеря тяги, и никак летчику не справиться. А в этом случае экипаж молодцы», — сказал он.

По словам Сытника, пилоты проявили летное мастерство, подобрав мягкую площадь для посадки и предприняв все усилия для того, чтобы самолет не загорелся.

ЧП произошло утром 15 августа в Московской области. Лайнер направлялся из аэропорта Жуковский в Симферополь и совершил жесткую посадку в кукурузном поле через 15 минут после вылета. Во время приземления у самолета отвалился горящий двигатель, но сам борт не загорелся.

На борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. 74 человека пострадали, один из них остается в больнице.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. По предварительным данным Росавиации, причиной аварийной посадки стало столкновение при взлете со стаей чаек.

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