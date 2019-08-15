В Лондоне нашли еще одного пострадавшего при инциденте в Солсбери

В Скотленд-Ярде заявили, что при инциденте в Солсбери с отравлением британского агента и бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии есть еще один пострадавший. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном в четверг, 15 августа.

Им оказался сотрудник полиции, прибывший на место происшествия. В Скотленд-Ярде подтвердили, что в его крови были найдены следы нервно-паралитического вещества. Личность стража порядка не раскрывается по его просьбе.

Таким образом, жертвами отравления стали четыре человека — Скрипали, детектив-сержант Ник Бейли, приехавший на место отравления, и его коллега.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон утверждает, что они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок», которое якобы разрабатывалось в России. На основании этого британская сторона бездоказательно обвинила Москву в причастности к инциденту. Россия неоднократно отвергала эти обвинения.

Позднее британская сторона сообщила, что Скрипали пришли в себя, однако на публике никто из них так и не появился. 23 мая прошлого года было опубликовано видеообращение Юлии Скрипаль. В нем она, в частности, заявила, что рассчитывает вернуться в Россию в долгосрочной перспективе, и рассказала о помощи, которую ей предлагало посольство РФ, но отметила, что пока в ней не нуждается.

2 августа стало известно, что Сергей Скрипаль пообщался по телефону со своей матерью и племянницей Викторией. По словам Виктории, он не намерен возвращаться на родину. Также он рассказал родным об ухудшении самочувствия и постоянном нахождении под наблюдением врачей.