Более 80 человек заразились клещевым боррелиозом в Приморье

С начала года в Приморском крае зафиксировано более 6,2 тыс. случаев укусов клещей. По данным медиков, 13 человек заболели энцефалитом, еще 83 — боррелиозом.

Около 4,3 тыс. пострадавших принесли снятого с себя клеща на анализы. Переносчиками боррелиоза оказались 622 вредителя, эрлихии выявили в 37 особях, риккетсии – в 236 клещах. Об этом сообщает ИА UssurMedia.

Клещевым энцефалитом заболели 13 человек, причем в одном случае заражение произошло не через укус. Ребенок был инфицирован после употребления сырого козьего молока. Риккетсиоз выявили у 90 приморцев.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают о необходимости соблюдения мер осторожности при выходе на природу.