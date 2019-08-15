Сертификаты дополнительного образования появятся в Хабаровском крае

Сертификат для записи детей в кружки и секции появится в Хабаровском крае. С помощью документа можно будет частично оплатить дополнительное образование ребенка.

Инициатива вводится в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». С помощью сертификата дополнительного образования родители смогут записать ребенка в кружки и секции как в муниципальных, так и в частных учреждениях. Документ начнет действовать осенью, сообщает ИА AmurMedia.

С помощью сертификата власти смогут вести учет детей, получающих дополнительное образование, а также анализировать потребности в различных видах дополнительных занятий. Также сертификат можно использовать в качестве оплаты за обучение.

В учреждениях дополнительного образования региона обучаются 72,2 тыс. детей в возрасте от 5 до 18 лет. Оформить сертификат можно на портале персонифицированного дополнительного образования, а также в образовательной организации.