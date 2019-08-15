Пропавший под Омском трехлетний мальчик нашелся живым

Трехлетний мальчик, пропавший в лесу под Омском, найден. Жизни ребенка, который провел двое суток без еды и воды, ничто не угрожает, но у него сильное обезвоживание, и он искусан мошкарой.

Мальчик доставлен в больницу, передает РЕН ТВ.

В поисках принимали участие в общей сложности около 600 человек — сотрудники областного следственного управления СКР, МВД, Росгвардии, МЧС, кинологи со служебными собаками, а также местные жители и волонтеры общественных организаций. Отец мальчика поблагодарил «всех вместе и каждого в отдельности» за помощь и поддержку.

Портал «Омск здесь» сообщает, что ребенка обнаружили примерно в 3 км от места пропажи.

Мальчик пропал 13 августа в Большереченском районе. Родители оставили его в машине и пошли собирать ягоды, а когда вернулись, ребенка в автомобиле не было.