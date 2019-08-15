Две женщины пострадали в ДТП в Саратове

В поселке Юбилейный в Саратове столкнулись два легковых автомобиля. Пострадали две женщины, сообщает Саратовская областная служба спасения.

Авария произошла в четверг, 15 августа, на Усть-Курдюмской улице. По предварительной информации, столкнулись ВАЗ-2112 и легковой Hundai. Травмы получили две женщины, одну из них госпитализировали, пишет ИА «Взгляд-инфо».

На месте работали сотрудники городской и обалстной служб спасения, медики «скорой помощи», пожарные и ДПС.

Утром 15 августа на мосту Энгельс-Саратов столкнулись немаршрутная «Газель» и легковой Volkswagen. Пострадали по меньшей мере десять человек.