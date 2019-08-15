Прямой эфир

Уборка урожая пшеницы раньше срока началась в Иркутской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Аграрии в Иркутской области приступили к уборке пшеницы, озимой ржи и овса. Площадь полей превышает 711 тыс. га.

По данным министерства сельского хозяйства, уборка овса проводится в Усольском и Иркутском районе. Урожайность превышает прошлогодние показатели на 28%. Озимую рожь начали собирать в Заларинском и Тайшетском районах, пшеницу — в Боханском районах. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

В регионе также продолжается уборка ячменя и раннего картофеля. На текущий момент намолочено 23,4 тыс. т ячменя. Урожайность на четверть выше, чем в 2018 году. В Черемховском и Усольском районе проводится уборка овощей.

Посевная кампания в Иркутской области проводилась в оптимальные сроки. Аграрии увеличили площадь посевов масличных культур почти на 40%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тульская область увеличит урожайность зерна до 2 млн т
Уборка урожая стартовала в Тверской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019