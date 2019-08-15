Уборка урожая пшеницы раньше срока началась в Иркутской области

Аграрии в Иркутской области приступили к уборке пшеницы, озимой ржи и овса. Площадь полей превышает 711 тыс. га.

По данным министерства сельского хозяйства, уборка овса проводится в Усольском и Иркутском районе. Урожайность превышает прошлогодние показатели на 28%. Озимую рожь начали собирать в Заларинском и Тайшетском районах, пшеницу — в Боханском районах. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

В регионе также продолжается уборка ячменя и раннего картофеля. На текущий момент намолочено 23,4 тыс. т ячменя. Урожайность на четверть выше, чем в 2018 году. В Черемховском и Усольском районе проводится уборка овощей.

Посевная кампания в Иркутской области проводилась в оптимальные сроки. Аграрии увеличили площадь посевов масличных культур почти на 40%.