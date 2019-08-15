Три человека погибли в ДТП в Краснодарском крае

Полиция проводит проверку по факту ДТП, в результате которого погибли три человека. Водитель не справился с управлением, в результате иномарка опрокинулась.

Авария произошла в Славянском районе в станице Петровской. По данным ГИБДД, водитель автомобиля Dodge допустил съезд с проезжей части, после чего иномарка опрокинулась. Трое пассажиров скончались на месте, водитель получил травмы. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае трое взрослых и один ребенок погибли в результате ДТП на дороге Темрюк–Краснодар–Кропоткин.