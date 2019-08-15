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Детские центры цифрового образования откроют в Оренбургской области

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Фото: TASS/DPA/Oliver Berg
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Центры цифрового образования детей «IT-куб» будут созданы в 2020–2021 годах по национальному проекту «Образование» в Оренбургской области. Регион получит субсидию в 24 млн рублей. Один центр появится на базе Оренбургского колледжа экономики и информатики, второй — в Орском нефтяном техникуме.

В проекте задействуют одаренных учащихся 93 школ Оренбурга и 45 школ Орска, в которых есть предпрофильное обучение по физико-математическим направлениям, а также детей, получающих дополнительное образование в секциях, кружках, воспитанников орского детского дома и учащихся, мотивированных на участие в чемпионате «Молодые профессионалы» и «Абилимпикс». В образовательных центрах «IT-куб» будут реализовываться программы по программированию на Python, мобильной разработке, разработке VR/AR-приложений (обязательные направления), системному администрированию, основам программирования на Java (направления по выбору). Об этом сообщает РИА «Оренбуржье».

Напомним, Российская академия наук (РАН) составила предварительный список опорных школ, в которых будут искать учеников со способностями к науке и готовить их к поступлению в конкретные вузы.

На уроках труда российские школьники должны заниматься 3D-моделированием, примерять шлемы виртуальной реальности и учиться управлять квадрокоптерами. Об этом говорится в рекомендациях, подготовленных Минпросвещения. Закупка оборудования только для одного центра обойдется в 1,5–2 млн рублей.

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