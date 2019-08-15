Детские сады проверяют в Тамбове

Школы Тамбова прошли проверку готовности к началу нового учебного года. До конца августа комиссия посетит 52 детских сада. Уже проверили детсад № 48 «Пчелка». Этим летом здесь отремонтировали системы отопления и водоснабжения.

Кроме того, в дошкольном учреждении сделали полы в ясельной группе, покрасили стены, вставили окна. Было приобретено оборудование для прачечной. А для обучения и досуга детей были закуплены игрушки, развивающие пособия, дидактические игры. На все эти цели было выделено 300 тыс. рублей из муниципального бюджета, отмечает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Всего на подготовку дошкольных учреждений к новому учебному году потратили около 20 млн рублей, сообщили в информуправлении администрации Тамбова.

Ранее в Нижнем Тагиле мальчик с особенностями развития сумел покинуть детский сад на игрушечной машине. Инцидент произошел вечером 2 августа в учреждении № 23 «Фонтанчик». Шестилетний мальчик поехал в сторону дороги. Только спустя 10 минут в районе аптеки его заметили прохожие.