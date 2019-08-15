Прямой эфир

Археологи обнаружили в центре Пскова захоронение XV века

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ходе раскопок в историческом центре Пскова обнаружено захоронение XV века. На этой территории в настоящее время располагаются Поганкины палаты — комплекс зданий, возведенных в XVII веке известным псковским купцом Сергеем Поганкиным.

Генералы смоленских карьеров: Москва и Париж займутся раскопками
Россия и Франция в мае проведут крупнейшую совместную экспедицию на месте битвы 1812 года

Об обнаружении захоронения сообщила в четверг, 15 августа, в ходе пресс-конференции археолог, руководитель исследовательских работ Татьяна Ершова.

Общая площадь раскопа в районе Поганкиных палат, которую планируют изучить археологи, составляет более 1,1 тыс. кв. м. Сейчас проведены раскопки на половине территории, открыты культурные отложения XII–XIX веков, сообщает ТАСС.

«На раскопе мы открыли могильник, который существовал до Поганкиных палат, который датирован XV веком. Связан он с церковью Похвалы Богородицы, церковь была построена в 1442 году, это одна из самых больших церквей, которая находилась в Окольном городе», — пояснила археолог.

По ее словам, территорию захоронения застроили зданиями еще до возведения каменных палат, дошедших до наших дней. «Могильник просуществовал здесь до XVI века, а когда территория стала осваиваться, он отодвинулся, и здесь возникли усадьбы», — рассказала ученый.

Археологи открыли и дорогу XVI века, которая сначала шла прямо по могильнику, а потом его обходила. Обнаружены также фрагменты дороги XII века и множество вещей, связанных с личностью известного псковского купца Поганкина. Специалисты нашли много посуды, британскую гербовую печать и «огромное количество» голландских трубок для курения.

В настоящее время в зданиях Поганкиных палат размещается Псковский музей-заповедник, который является одним из старейших в России. В мае археологи обнаружили английскую свинцовую печать во время раскопок в Пскове. Находка относится к XVI веку. Печать была в ходу во времена Карла II Стюарта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украшение возрастом 36 тыс. лет нашли археологи из Новосибирска
Форму для изготовления пуль нашли на раскопках в Пскове

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019