Археологи обнаружили в центре Пскова захоронение XV века

В ходе раскопок в историческом центре Пскова обнаружено захоронение XV века. На этой территории в настоящее время располагаются Поганкины палаты — комплекс зданий, возведенных в XVII веке известным псковским купцом Сергеем Поганкиным.

Об обнаружении захоронения сообщила в четверг, 15 августа, в ходе пресс-конференции археолог, руководитель исследовательских работ Татьяна Ершова.

Общая площадь раскопа в районе Поганкиных палат, которую планируют изучить археологи, составляет более 1,1 тыс. кв. м. Сейчас проведены раскопки на половине территории, открыты культурные отложения XII–XIX веков, сообщает ТАСС.

«На раскопе мы открыли могильник, который существовал до Поганкиных палат, который датирован XV веком. Связан он с церковью Похвалы Богородицы, церковь была построена в 1442 году, это одна из самых больших церквей, которая находилась в Окольном городе», — пояснила археолог.

По ее словам, территорию захоронения застроили зданиями еще до возведения каменных палат, дошедших до наших дней. «Могильник просуществовал здесь до XVI века, а когда территория стала осваиваться, он отодвинулся, и здесь возникли усадьбы», — рассказала ученый.

Археологи открыли и дорогу XVI века, которая сначала шла прямо по могильнику, а потом его обходила. Обнаружены также фрагменты дороги XII века и множество вещей, связанных с личностью известного псковского купца Поганкина. Специалисты нашли много посуды, британскую гербовую печать и «огромное количество» голландских трубок для курения.

В настоящее время в зданиях Поганкиных палат размещается Псковский музей-заповедник, который является одним из старейших в России. В мае археологи обнаружили английскую свинцовую печать во время раскопок в Пскове. Находка относится к XVI веку. Печать была в ходу во времена Карла II Стюарта.