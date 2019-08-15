Заключенные в Якутии получат новые профессии

Программу «Профилактика правонарушений на 2018–2020 годы» реализуют в Якутии. Более 100 заключенных осваивают новые рабочие профессии.

Обучение ведется по различным направлениям, в том числе по специальностям «Машинист экскаватора», «Машинист насосных установок», «Обходчик водопроводно-канализационной сети», «Водитель автомобиля». Программа направлена на то, чтобы проводить профилактику повторной преступности за счет того, чтобы обеспечивать заключенных рабочими навыками. Участники программы будут обладать навыками по востребованным профессиям, сообщает ИА SakhaNews.

Кроме того, Управление Федеральной службы исполнения наказаний подало заявку на дополнительное финансирование в объеме 3 млн рублей для организации обучения заключенных в 2020 году.