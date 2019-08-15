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Зеленский возглавил топ-100 самых влиятельных людей Украины

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Фото: TASS/Zuma/Sergii Kharchenko
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Президент Украины Владимир Зеленский оказался на первом месте в топ-100 самых влиятельных людей государства в 2019 году. Журнал «Новое время» опубликовал рейтинг в четверг, 15 августа.

Андрея Богдана, которого 7 августа Зеленский уволил с должности главы офиса президента, издание поместило на второе место по влиятельности. Тройку замыкает владелец группы компаний СКМ Ринат Ахметов, который считается самым богатым человеком на Украине. Бизнесмены Игорь Коломойский и Виктор Пинчук вошли в пятерку лидеров, уточняет RNS. Бывший глава государства Петр Порошенко занял восьмое место.

Последнюю позицию в списке занимают 24 украинских моряка, арестованных в России после вторжения трех кораблей BMC Украины в российские территориальные воды в Черном море 25 ноября 2018 года, сообщает телеканал «360».

Список самых влиятельных людей Украины был составлен при помощи 74 экспертов, приглашенных для этой цели. Редакция «Нового Времени» выпускает подобный рейтинг уже в 13-й раз.

Особенностью рейтинга этого года стало большее число новых имен по сравнению со списками предыдущих годов. Так, ранее журнал пощела в топ-100 по 5–10 ранее не упоминавшихся там персон, в этом же году их 35.

10 августа агентство Bloomberg составило рейтинг самых богатых семейств в мире. В него вошли 25 семей, которые в совокупности контролируют $1,4 трлн.

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