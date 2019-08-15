Карантин по бешенству ввели в поселке в Нижегородской области

В поселке Ковернино Нижегородской области введен карантин по бешенству животных. Соответствующий указ подписал глава региона Глеб Никитин 13 августа.

Эпизоотическим очагом признана территория личного подсобного хозяйства. Под угрозой находятся деревни Большие Мосты, Малые Мосты, Талицы, Тихоново, Черные, Щегольное, Студенцы, Беляево, Старцево, Пески, пишет ИА «НьюсНН».

Карантин будет действовать до 9 октября 2019 года.

Во время действия карантинных мероприятий запрещается торговать домашними животными, а также проводить выставки собак и кошек, вывозить их за пределы территории. Кроме того, запрещена реализация сырого молока.

12 августа сообщалось о том, что в Рассказово (Тамбовская область) зафиксирована вспышка бешенства. Заболевание выявили у лисицы.