Бассейн и ледовый дворец построят в Михайловке Волгоградской области

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров проверил выполнение инвестпроекта по модернизации завода «Себряковцемент» в Михайловке и поинтересовался ходом работ по обновлению парка Победы, о которой попросили горожане в 2018 году.

На данный момент там есть пешеходные и велосипедные дорожки, две детские площадки и одна спортивная. Появилось новое освещение, скамейки и урны, проведено озеленение, передает «НовостиВолгограда.Ру». Будет продолжена работа над прогулочными зонами. Рядом с парком должна появиться парковка. А еще будет установлена фигура солдата, сообщают «Городские вести».

«На территории парка планируется построить бассейн, а еще ледовый дворец. Это будет крытый ледовый каток для жителей Михайловки и всех северных районов области», — сообщил в ходе выездного совещания Андрей Бочаров.

Моногород Михайловка с населением 58 тыс. человек расположен на правом берегу Медведицы в 190 км к северо-западу от Волгограда.