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Гинеколог рассказала о здоровье многодетных 17-летних матерей

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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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После рождения пяти детей к 17 годам женщина не может остаться здоровой. Об этом в эфире НСН 15 августа рассказала кандидат медицинских наук, врач-гинеколог Евгения Балашова.

По данным Росстата, в 2018 году в России родились пятеро детей, которые стали пятыми по счету у матерей в возрасте 17 лет. Врач-гинеколог предположила, что, скорее всего, рожали девушки, живущие в регионах Северного Кавказа, и беременности были многоплодными.

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«В юном возрасте это возможно, но всё равно это колоссальная нагрузка на неокрепший организм. Тело еще не полностью сформировано, для того чтобы полноценно выносить, красиво родить и остаться здоровой», — пояснила Балашова.

Врач отметила, что роды в таком возрасте являются исключительным случаем, ведь, по данным Росстата, чаще всего россиянки рожают первого ребенка в 26 лет.

«Мне бы очень хотелось обследовать этих молодых мам, чтобы понять, насколько они сохранны по всем системам органов. Что-то мне кажется, что они достаточно истощены. Этим девушкам потребуется большое реабилитационное восстановление», — отметила специалист.

Врач добавила, что зрелой женщине в пик плодовитости, в 24 года, необходимо не менее четырех лет, чтобы прийти в форму, и то при условии, что до и во время беременности она была здорова и полноценно питалась. Также Балашова указала на то, что важно не только родить этих детей, но и поставить их на ноги.

Прокомментировал статистику и первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. По словам парламентария, когда речь идет о беременности несовершеннолетних, нужно выяснять, нет ли там состава преступления, пишет «Федеральное агентство новостей».

Возраст сексуального согласия в России составляет 16 лет, а это значит, что совершение полового акта с человеком, не достигшим этого возраста, грозит совершеннолетним уголовной ответственностью.

В начале июля вице-премьер Татьяна Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России. По ее мнению, это говорит о снижении рождаемости, а также о том, что смертность снижается «не такими, как нам хотелось бы, темпами».

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