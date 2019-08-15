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Борщевик уничтожили на площади 15 тыс. га в Подмосковье

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В Московской области проводят второй этап работ по уничтожению борщевика. Против сорняка обработали территорию площадью около 15 тыс. га.

По данным Минсельхозпрода Московской области, второй этап уничтожения борщевика завершен наполовину. Работы проводятся во всех муниципалитетах, сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня». В Шаховской, Щелково и Балашихе проведена обработка практически всех запланированных площадей.

Борьба с борщевиком стартовала в мае. Всего планируется провести три цикла работ.

Ранее сообщалось, что владельцев пасек планируют оповещать об обработке территорий от борщевика.

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