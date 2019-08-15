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Редкие грибы фиолетового цвета обнаружили в Хабаровском крае

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Паутинник фиолетовый обнаружили на одной из полян в Хабаровском крае. Грибы, занесенные в Красную книгу, давно не попадались местным жителям.

По данным ученых, паутинник занесен в Красные книги региона и России. На этот раз его заметили на границе с заповедником «Большехехцирский». Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Впервые его заметили в 1997 году, затем появление гриба зафиксировали в 2000 году. С того момента нет сведений о том, чтобы паутинник фиолетовый наблюдал кто-то из ученых или жителей Хабаровского края.

По словам фермера, который обнаружил грибы, на поляне выросло почти 20 паутинников. Предполагается, что в 2019 году сложились подходящие для произрастания вида условия.

Ранее сообщалось, что научная экспедиция отправилась на Шантарские острова. Ученые обнаружили редкие, а также ранее неизвестные грибы. Их видовую принадлежность специалисты определят в лаборатории.

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