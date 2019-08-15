Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Башкирии

В городе Белорецке Республики Башкортостан столкнулись Daewoo Nexia и BMW 325. Погиб один человек, пострадали двое взрослых и ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по республике.

Авария произошла в ночь на 15 августа на улице Блюхера. По данным ГИБДД, 38-летняя водитель Daewoo при выезде с АЗС не уступила BMW, которая двигалась по главной. От удара немецкая иномарка загорелась, пишет ИА «Башинформ».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Daewoo скончалась на месте от полученных травм. Ее 23-летний муж и 12-летняя дочь были госпитализированы. Также в больницу была доставлена 18-летняя пассажирка BMW.

За прошедшие сутки на территории Башкирии в дорожных авариях пострадали 22 человека, один погиб.