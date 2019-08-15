В Японии 7 тыс. жителей эвакуировали из-за тайфуна

Число пострадавших от тайфуна «Кроса» на западе Японии достигло 16 человек. Из-за возможных оползней и горных обвалов эвакуировали около 7 тыс. жителей. Власти призвали покинуть свои дома около 580 тыс. японцев. Синоптики: в нескольких префектурах может выпасть до 800 мм осадков. Отменены около 700 авиарейсов, движение поездов приостановлено.