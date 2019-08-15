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Парк Гагарина в Симферополе расчистили от амброзии

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В Симферополе в парке имени Гагарина провели масштабную работу по ликвидации очагов произрастания амброзии. Об этом заявил директор симферопольских парков Антон Якулевич, сообщает пресс-служба администрации города.

По его словам, амброзию обнаружили, когда в парк прибыли 200 т чернозема для обогащения почвы «Японского сада». Сорняк уничтожили на площади в 1,5 тыс. кв. м. Все очаги произрастания ликвидированы, пишет ИА «Крыминформ».

По словам Якулевича, мероприятия по уничтожению амброзии проходят в парке Гагарина регулярно.

В конце июля борьба с амброзией стартовала в Ставрополе. Пыльца этого сорняка представляет собой сильнейший аллерген, а само растение истощает почву и вытесняет другие растения. Цветение происходит с середины лета до конца осени.

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