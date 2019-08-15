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Эксперт дал рекомендации по заморозке дыни

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Фото: TASS/Kravetsky Gennady
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Замораживать дыни можно, но делать это следует при определенных условиях. Об этом сайту aif.ru рассказал кандидат сельскохозяйственных наук, научный руководитель селекционно-семеноводческого предприятия по овощным и бахчевым культурам Сергей Соколов.

По словам специалиста, замораживать можно практически всё: фрукты, овощи, ягоды, однако арбузы и дыни замораживают реже, потому что они содержат в себе большое количество влаги. Он отметил, что для дыни необходима резкая заморозка при низкой температуре.

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«Дыни есть разных сортов. Например, у тех, что имеют очень плотную мякоть, стенки у клеток дозревают в процессе хранения. А есть дыни с очень нежной мякотью, у них очень нежные стенки, которые содержат сок. Для них быстрая заморозка — единственный способ. Если же просто замораживать, то мякоть растечется и станет непригодной в пищу», — пояснил эксперт.

Соколов указал на то, что лучше дыни не замораживать, а приобретать сорта с более поздним сроком созревания. По его словам, есть сорта, которые 120 дней находятся в поле и еще порядка 90 дней должны висеть в специальной таре. Только после этого их можно есть.

Эксперт также рассказал, что самый распространенный в России сорт дыни — «Лада», он обладает плотной мякотью, и это позволяет легко его транспортировать. Плод такой дыни может весить 2,5–3 кг.

По словам биолога и агронома Михаила Воробьева, одним из способов хранения дыни является вяление, и вяленые дыни одно время были в продаже, хоть и не пользовались спросом из-за жесткости.

6 августа сообщалось, что Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору вкусной дыни.

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