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Ребенок погиб в массовом ДТП в Приморском крае

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Восьмилетний ребенок получил смертельные травмы в массовой аварии в Приморском крае. Правоохранительные органы устанавливают причину ДТП.

Авария произошла на дороге Хабаровск–Владивосток. Водитель автомобиля Toyota Corolla при движении в сторону Хабаровска совершила выезд на встречную полосу, в результате чего иномарка столкнулась с минивэном. После этого Toyota врезалась в грузовик «КамАЗ».

На месте происшествия скончался пассажир иномарки. Об этом сообщает Vostokmedia. Женщина-водитель и еще один несовершеннолетний пассажир доставлены в реанимационное отделение. Сотрудники ГИБДД выясняют причины, по которым женщина не справилась с управлением.

Ранее сообщалось, что в Московской области при столкновении пяти автомобилей один человек погиб, двое получили травмы.

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