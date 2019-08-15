Ребенок погиб в массовом ДТП в Приморском крае

Восьмилетний ребенок получил смертельные травмы в массовой аварии в Приморском крае. Правоохранительные органы устанавливают причину ДТП.

Авария произошла на дороге Хабаровск–Владивосток. Водитель автомобиля Toyota Corolla при движении в сторону Хабаровска совершила выезд на встречную полосу, в результате чего иномарка столкнулась с минивэном. После этого Toyota врезалась в грузовик «КамАЗ».

На месте происшествия скончался пассажир иномарки. Об этом сообщает Vostokmedia. Женщина-водитель и еще один несовершеннолетний пассажир доставлены в реанимационное отделение. Сотрудники ГИБДД выясняют причины, по которым женщина не справилась с управлением.

Ранее сообщалось, что в Московской области при столкновении пяти автомобилей один человек погиб, двое получили травмы.