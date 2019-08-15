В Москве пройдет международный фестиваль фейерверков

Международный фестиваль фейерверков «Ростех» пройдет в Москве 17 и 18 августа. Об этом 15 августа сообщает сайт столичной мэрии.

Темой фестиваля, который пройдет в Братеевском парке, в 2019 году станет театр. Участие в нем примут пиротехники из России, Франции, Италии, Испании, Аргентины, Португалии, Пакистана и Канады.

Стартует фестиваль 17 августа в 21:00. На открытии свое представление покажет команда из Словакии, которая стала победителем в 2018 году, пишет НСН.

Как отмечает «Москва 24», на церемониях открытия и закрытия фестиваля прозвучат специально отобранные музыкальные произведения отечественных композиторов, которые создавались для театральных постановок. Победитель получит символ фестиваля — статуэтку девушки, над головой которой раскрывается фейерверк.

В рамках конкурсной программы участники представят произвольное выступление и визитную карточку в виде фейерверка в цветах национального флага с музыкальным сопровождением.

Для гостей фестиваля оборудуют полосу препятствий и скалодром, а также дадут возможность сыграть в мини-гольф и позаниматься воздушной йогой. Отдельную часть программы посвятят театральному искусству. Для посетителей проведут мастер-классы по созданию полигональных масок и постановке спектаклей для японского портативного театра, а также расскажут о создании театрального костюма. Желающие смогут посетить театр для малышей. Развлекать гостей будут звезды российской эстрады. 17 августа на сцену выйдут группа «Браво» и певица Елка, а 18 августа — Дима Билан и Юлианна Караулова, передает «Федеральное агентство новостей».

17 июля сообщалось, что специально для юбилейного фестиваля был создан талисман — пятиметровая инсталляция Змея Горыныча, которая будет махать крыльями, двигать хвостом и периодически извергать дым.