Курс евро превысил 74 рубля впервые с 1 апреля

В ходе торгов на Московской бирже курс евро к рублю поднялся на 0,6% и достиг уровня в 74,003 рубля впервые с 1 апреля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на 13:14 мск.

Как отмечает ТАСС, курс доллара поднялся на 0,53% и составил 66,37 рубля.

Согласно данным Банка России, официальный курс евро на пятницу, 15 августа, вырос на 55,13 копейки и составил 73,455 рубля, курс доллара увеличился на 68,75 копейки — до 65,8907 рубля.

13 августа эксперт дал прогноз по курсу валют на осень. По словам специалиста «БКС Брокер» Ивана Копейкина, заметного ослабления российской валюты в ближайшие месяцы не ожидается. По его словам, в ближайшее время курс доллара составит около 64–67 рублей, евро — 71,5–75 рублей.