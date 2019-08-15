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Мотоциклист погиб при столкновении с иномаркой в Карелии

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В Прионежском районе Республике Карелия столкнулись мотоцикл и легковая машина. Мотоциклист скончался на месте. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД республики.

Авария произошла в среду, 14 августа, на 123-м км автодороги «Подъезд к Петрозаводску». По данным ГИБДД, водитель легкового Volkswagen выезжал со второстепенной дороги на главную и не предоставил право преимущества в движении мотоциклисту, пишет ИА «Карелinform».

В результате дорожно-транспортного происшествия 34-летний мотоциклист скончался на месте до прибытия скорой помощи.

По факту аварии проводится проверка.

31 июля на трассе «Сортавала» в Карелии очевидцы спасли водителя, попавшего в серьезное ДТП. Мужчину вытащили из горящего автомобиля.

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