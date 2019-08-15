Поддержка воронежских семей с детьми составила 1 млрд рублей с начала года

В Воронежской области за первые семь месяцев этого года выплатили около 1 млрд рублей семьям с детьми в виде соцподдержки. Об этом стало известно в ходе совещания по вопросу дополнительных мер поддержки рождаемости в регионе, которое провел губернатор Александр Гусев.

С начала года на ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка из федерального бюджета направили 322,8 млн рублей. Поддержку получили около 6 тыс. семей. Об этом пишет ИА «Абирег».

При рождении третьего или последующих детей 9,9 тыс. семей получили 545,3 млн рублей, из которых 463,5 млн рублей из федерального бюджета и 81,8 млн — из регионального. В целом в Воронежской области действуют 37 различных мер соцподдержки семей с детьми.

Выплаты осуществляются в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».

Руководитель департамента соцзащиты области Ольга Сергеева предложила дополнительные меры по улучшению демографической ситуации в регионе — финансовая поддержка, медицинская помощь, дошкольное образование, трудоустройство и занятость, жилищная поддержка.

По итогам совещания губернатор поручил разработать ряд новых мер для повышения рождаемости в регионе, а также провести анализ уже существующих.

10 августа Минздрав РФ назвал регион с самым большим числом беременных россиянок, а 9 августа стал известен самый популярный возраст для рождения ребенка.