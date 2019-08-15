Пассажирский автобус загорелся под Геленджиком

Автобус, перевозивший пассажиров из Архипо-Осиповки в Таганрог, полностью сгорел в окрестностях Геленджика. По данным администрации города-курорта, на Михайловском перевале во время подъема в гору задымился салон.

Все люди успели эвакуироваться и забрать багаж. В автобусе было 19 пассажиров и двое водителей. Пожар ликвидировали два пожарных расчета из Геленджика, а спасшихся людей доставили к месту размещения в Архипо-Осиповке, отмечает Rostovgazeta.

В конце июня в Аксайском районе Ростовской области загорелся автобус, в котором ехали 70 детей. В результате ЧП пострадавших не было.