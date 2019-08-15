Сотрудников «клиники» коррекции веса судят за мошенничество в Пензе

В Пензе начался суд по делу о деятельности псевдоврачей, предлагавших горожанам услуги коррекции веса. Ущерб, нанесенный клиентам, превысил 13 млн рублей.

По данным следствия, представители клиники обзванивали пензенцев и приглашали их на бесплатную диагностику. На приеме сотрудники учреждения сообщали горожанам ложные сведения о наличии заболеваний, которые вызваны лишним весом. Пациентам предлагали услуги по коррекции веса, причем для оплаты услуг пострадавшие заключали кредитные договоры. Об этом сообщает ИА «Пенза-пресс».

Уголовное дело было возбуждено по статье «Мошенничество». Руководители и сотрудники клиники помещены под стражу.