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Сотрудников «клиники» коррекции веса судят за мошенничество в Пензе

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В Пензе начался суд по делу о деятельности псевдоврачей, предлагавших горожанам услуги коррекции веса. Ущерб, нанесенный клиентам, превысил 13 млн рублей.

По данным следствия, представители клиники обзванивали пензенцев и приглашали их на бесплатную диагностику. На приеме сотрудники учреждения сообщали горожанам ложные сведения о наличии заболеваний, которые вызваны лишним весом. Пациентам предлагали услуги по коррекции веса, причем для оплаты услуг пострадавшие заключали кредитные договоры. Об этом сообщает ИА «Пенза-пресс».

Уголовное дело было возбуждено по статье «Мошенничество». Руководители и сотрудники клиники помещены под стражу.

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