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Трассу Тюмень–Екатеринбург расширят до четырех полос

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По федеральной дороге Тюмень–Екатеринбург готовят проектную документацию, согласно которой к 2024 года она на всем протяжении станет четырехполосной. Ежедневно по трассе проезжает до 15 тыс. автомобилей.

Как отмечает портал «Наш город», сейчас идет ремонт 15-и километрового участка возле поселка Юшала. Организовано реверсивное движение, что зачастую приводит к образованию заторов. Расширение до четырех полос должно уменьшить пробки, однако останется проблема с ж/д переездом в городе Богданович, где водители стоят по полчаса.

Ранее сообщалось, что участок от 113-го до 123-го км трассы Екатеринбург–Тюмень планируют отремонтировать до ноября 2020 года. На эти цели из федерального бюджета выделено 999,6 млн рублей.

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