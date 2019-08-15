Сукачев рассказал о записи нового альбома

Российский рок-музыкант Гарик Сукачев выпустит новый альбом под названием «246» осенью 2019 года. Об этом артист рассказал на «Нашем радио».

По словам музыканта, работа над пластинкой велась в течение трех лет, а в записи принимали участие музыканты из разных стран.

«Кроме того, перед тем, как записывать песню «Маленькая девочка», я поехал в «Детский мир» и купил детское, игрушечное пианино (совсем для малышей), маленький металлофон, маленькие бубны, то есть то, что покупают совсем маленьким детям, и всё это там звучит», — приводит НСН слова певца.

Также Сукачев признался, что в одной песне он играл на менестреле. Артист уже завершил работу над альбомом, впереди только оформление.

В марте Гарик Сукачев представил новый видеоклип на песню «Мама, прощай».