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Ребенок погиб в результате пожара в Казани

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Четыре человека были доставлены в больницу после пожара в многоэтажном доме в Казани. 11-летний ребенок скончался в медицинском учреждении.

Пожар произошел в пятиэтажном доме на улице Комсонавтов. В трехкомнатной квартире огонь охватил площадь около 10 кв. м. С отравлением продуктами горения были госпитализированы женщины 41 и 87 лет, 42-летний мужчина и 11-летний мальчик. Спустя небольшое время ребенок скончался в медицинском учреждении, сообщает ИА «Татар-информ».

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность обогревателя. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Магадане в результате пожара один человек скончался в машине скорой помощи, трое доставлены в больницу.

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