Двое детей провалились в вентиляционную шахту в Сургуте

Два мальчика провалились в вентиляционную шахту во дворе жилого дома в Сургуте. Об этом 15 августа сообщили в региональном СУ СК РФ.

Инцидент произошел 14 августа. Двое 10-летних мальчиков провалились в вентиляционную шахту из-за обрушения фальшпола в одном из технических строений во дворе ЖК «Возрождение». Уточняется, что в ней проводятся строительные работы, поэтому доступ к шахте стал возможен, пишет сайт kp.ru. В результате падения дети получили различные травмы и были госпитализированы.

По данным aif.ru, глубина шахты составила порядка 5 м. Вытащили ребят жильцы дома с помощью веревок до приезда спасателей.

В пресс-службе Сургутской травматологической больницы ТАСС пояснили, что школьники находятся в реанимации, угрозы для их жизни нет. Состояние одного из мальчиков оценивается как средней степени тяжести, а второму ночью провели операцию, оба в настоящее время находятся в детском отделении реанимации. Общее состояние оценивается как стабильное. По данному происшествию следователи проводят проверку.

2 августа сообщалось, что в Москве девочка упала с козырька подъезда при попытке сделать селфи.