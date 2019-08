Китайской супермодели грозит штраф в $22 млн за разрыв контракта из-за спора о Гонконге

Китайская супермодель, ангел Victorua Secret Лю Вень может быть оштрафована на $22 млн после того, как объявила о намерении расторгнуть контракт с американским брендом Coach. Поводом послужили разногласия из-за принадлежности Гонконга, пишет четверг, 15 августа, Daily Mail.

Так, в прошлом году бренд выпустил футболки, на которых данная территория указана как самостоятельное государство, тем самым «оскорбив» официальный Пекин. Изделия привлекли внимание китайских СМИ и интернет-пользователей.

Luxury brands Versace, Coach, and Givenchy are the latest international companies to upset China by misrepresenting the country’s territorial boundaries.



Read more: https://t.co/IcC8tj1vR2 pic.twitter.com/mo4q17Yb1n