Китайской супермодели грозит штраф в $22 млн за разрыв контракта из-за спора о Гонконге

Китайская супермодель, ангел Victorua Secret Лю Вень может быть оштрафована на $22 млн после того, как объявила о намерении расторгнуть контракт с американским брендом Coach. Поводом послужили разногласия из-за принадлежности Гонконга, пишет четверг, 15 августа, Daily Mail.

Так, в прошлом году бренд выпустил футболки, на которых данная территория указана как самостоятельное государство, тем самым «оскорбив» официальный Пекин. Изделия привлекли внимание китайских СМИ и интернет-пользователей.

Luxury brands Versace, Coach, and Givenchy are the latest international companies to upset China by misrepresenting the country’s territorial boundaries.



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В понедельник Лю Вень на своей странице в Weibo (китайский аналог Twitter) написала, что любит свою родину и «решительно защищает суверенитет Китая».

«Из-за того, что я не внимательно выбирала бренд, вы все были задеты. Я извиняюсь перед каждым!» — написала манекенщица, прикрепив к посту письмо от своего адвоката в качестве подтверждения того, что она начала процесс расторжения контракта с Coach.

Спустя несколько часов в Weibo-аккаунте модного бренда появился пост с извинениями. В нем утверждается, что компания уважает и поддерживает территориальную целостность Китая. Кроме того, в сообщении указано, что в дизайне нескольких футболок, выпущенных в прошлом году, обнаружены грубые ошибки. Это заставило компанию «глубоко осознать» значение этого вопроса.

Daily Mail отмечает, что Лю Вень будучи амбассадором Coach получает в год порядка $1,5 млн. Таким образом, штраф за расторжение контракта может в 5-10 раз превысить годовой оклад супермодели.

13 августа французский модный дом Givenchy и американский бренд Coach вслед за итальянской компанией Versace принесли извинения за выпущенные в продажу футболки, на которых несколько китайских городов и территорий были обозначены как отдельные государства.

В Гонконге с 9 июня проходят массовые демонстрации. Манифестанты выступают против поправок к закону об экстрадиции, которые позволяют району выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения об экстрадиции, в том числе континентальной части Китая. Протестующие опасаются, что поправки будут распространяться на несогласных с политикой Пекина.