В Грузии нашли погибшими двух туристок из Белоруссии

Грузинские спасатели нашли пропавших в горах страны туристок из Белоруссии, две из них погибли, одна находится в тяжелом состоянии. Об этом в четверг, 15 августа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.

Поиски велись с вечера 14 августа. Они начались сразу после того, как спасатели получили сообщение о пропаже иностранок.

14 августа стало известно, что в горах Грузии пропали три туристки из Белоруссии. Женщины потерялись на горе Тетнульди в регионе Самегрело – Верхняя Сванетия. Они находились в составе группы альпинистов, возвращавшихся на базу после покорения вершины, и пропали по пути к базе. Известно, что одной из пропавших женщин около 36 лет, двум другим — меньше 60 лет.

В конце июля в министерстве чрезвычайных ситуаций Киргизии рассказали, что спасатели ищут российского альпиниста, пропавшего в горах республики. Гражданин России совершал спуск с пика Ленина и на высоте в 5 тыс. м перестал выходить на связь. Позже 45-летний мужчина был обнаружен мертвым.