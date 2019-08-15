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Более 50 калифорнийских заключенных пострадали в ходе тюремной драки

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Фото: Global Look Press/x99
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В Калифорнии более 50 тюремных заключенных пострадали во время драки. Об этом 15 августа сообщает телеканал ABC7, ссылаясь на Управление исправительных учреждений штата.

В беспорядках в исправительном учреждении Соледада участвовало около 200 заключенных. В результате масштабной драки 50 заключенным с незначительными травмами была оказана медицинская помощь в пределах тюрьмы, еще восемь человек были госпитализированы в больницы.

После того, как охрана произвела предупредительные выстрелы, тюремный бунт прекратился. Никто из сотрудников тюрьмы не пострадал.

22 июля сообщалось, что в воспитательном центре для подростков в Австралии группа заключенных сбежала из своих камер и напала на персонал с садовыми инструментами.

17 июля в ходе бунта в тюрьме Парагвая погибли десять человек, пятерых из них обезглавили.

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