Частный самолет аварийно сел в Шереметьево после отказа гидросистемы

Частный самолет авиакомпании Global Jet, у которого отказала гидросистема, успешно совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, результате инцидента никто не пострадал. Воздушное судно вылетело из Москвы в Самару утром в четверг, 15 августа. На его борту находились три члена экипажа и четыре пассажира. Ранее сообщалось, что на место ЧП направлены 14 автоцистерн.

Ранее в четверг лайнер А321 «Уральских авиалиний», направлявшийся из подмосковного аэропорта Жуковский в Симферополь, совершил жесткую посадку в кукурузном поле через 15 минут после вылета. Горящий двигатель самолета при аварийной посадке отвалился, сам борт не загорелся. Число пострадавших, по данным источника ТАСС, достигло 23. По имеющейся информации, один мужчина получил тяжелые травмы: у него закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. По предварительным данным Росавиации, причиной аварийной посадки стало столкновение при взлете со стаей чаек.