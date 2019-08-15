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Спецназ спас двоих полицейских во время штурма дома в США

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Фото: youtube.com
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Сотрудники подразделения спецназа США спасли из жилого дома в Филадельфии, где мужчина открыл стрельбу, двоих полицейских.

Как сообщает Reuters со ссылкой на заявление полиции, мужчина все еще вооружен и находится в доме. При этом отмечается, что полицейские получили ранения в результате стрельбы. Они находятся в стабильном состоянии, их жизням ничто не угрожает.

Инцидент произошел 15 августа. В ходе перестрелки пострадали шесть сотрудников полиции. Все они позже были выписаны из больницы. Полицейским удалось задержать одного человека, подозреваемого в причастности к стрельбе. Поимка второго стрелка продолжается.

14 августа сообщалось, что один полицейский погиб, еще четверо человек, среди которых двое сотрудников полиции, получили ранения в результате перестрелки, разразившейся в американском штате Калифорния.

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