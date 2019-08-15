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Лесные пожары на греческом острове Эвбея вышли из-под контроля

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Девять вертолетов, семь пожарных самолетов и около 300 спасателей, военных и добровольцев участвуют в тушении сильного пожара, возникшего в сосновом лесу на греческом острове Эвбея.

13 августа фронт огня растянулся на 11,5 км, столб пламени поднимался на высоту до 30–40 м. Власти эвакуировали жителей поселков Макрималли, Контодеспоти, Ставрос и Платаниа и направили их в другие населенные пункты. Известно, что один из добровольцев, участвовавший в тушении пожара у поселка Макрималли, получил легкие ранения.

Пламя уже уничтожило природный заповедник. В районе пожара объявлено чрезвычайное положение, из-за сильного дыма на острове плохая видимость. Спасатели перекрыли несколько дорог во избежание несчастных случаев.

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