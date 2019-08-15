Искусственный интеллект проследит за успеваемостью студентов

В скором времени так называемый искусственный интеллект (ИИ) займется студентами. Специальная система порекомендует указать на дверь конкретному студиозусу на основе анализа успеваемости, вовлеченности в общественную жизнь вуза и других критериев.

Эксперимент обещают начать уже в следующем году, а пока ИИ осваивает все новые и новые задачи — от написания песен, текстов и картин до прогнозирования вредных мутаций, погодных аномалий и поиска пропавших людей.

Что умеет и как еще проявит себя творение человека (и не наступит ли в ближайшее время на пятки творцу) — в сюжете «Известий»