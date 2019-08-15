Больше половины американцев негативно оценили работу Трампа

После ряда случаев расстрела людей в общественных местах в США доля американцев, недовольных работой Дональда Трампа, выросла до 56% и близка к рекордным показателям. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, выполненного по заказу телеканала Fox News.

Одобряют работу главы Белого дома только 43% респондентов, еще 1% участников опроса не дали ответа. За всё время проведения опросов Fox News доля недовольных граждан была выше лишь в октябре 2017 года и составила 57%.

В июле сообщалось, что рейтинг Трампа достиг максимального значения с момента официального вступления президента в должность. Опрос был проведен социологической службой Langer Research Associates.

В начале августа 20 человек погибли, еще 40 получили ранения в результате стрельбы в районе торговых центров Walmart и Cielo Vista Mall в Эль-Пасо в американском штате Техас.

Среди погибших — шесть граждан Мексики, еще семь мексиканцев получили ранения. Полиция задержала подозреваемого — 21-летнего Патрика Крузиуса. Перед нападением он опубликовал в интернете манифест против мигрантов, в частности против латиноамериканцев, «наводнивших» Техас.