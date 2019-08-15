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Полицейского ранили ножом в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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На сотрудников полиции в Москве совершено нападение, один правоохранитель пострадал, сообщает в четверг, 15 августа, телеканал РЕН ТВ.

По его данным, во время патрулирования участка дороги около МКАД (конкретное место пока не называется) правоохранители заметили в лесу двух мужчин с фонарями. Как выяснилось, они собирались сделать закладки с наркотиками.

Полицейские попытались провести задержание, но злоумышленники оказали сопротивление. Как уточняет РЕН ТВ, мужчины напали на сотрудников сил правопорядка с ножом.

Полицейский, получивший ранения, госпитализирован. Нападавшие задержаны. В настоящий момент выясняются все детали инцидента.

1 августа пресс-служба УМВД России по ХМАО — Югре сообщила, что неизвестный напал с ножом на полицейских в Сургуте. В результате один правоохранитель убит, еще один получил ранения.

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